Алексей Навальный: Госмонополия на марлю

Не откажу себе в удовольствии (уж простите) передать сейчас большой привет всем поклонникам «эффективного технократа, который много хороших штук сделал в Налоговой». С начала кризиса Мишустина и его правительство и не видно, и не слышно. Но технократы не сидели без дела. Они придумывали свой эффективный план. И сегодня первая сенсационная мера. В России введена госмонополия на марлю.

«В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Опубликованным на сайте кабмина документом устанавливается особый перечень товаров, на торговлю которыми введены ограничения. В список вошли:

медицинские маски,

фильтрующие респираторы,

медицинские перчатки,

марля,

комплекты защитной одежды и одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов».

Надеюсь, Елизавета Осетинская и Илья Красильщик очень довольны.

Теперь проклятые спекулянты не смогут скупить марлю, чтобы потом задешево делать маски и спекулировать ими.

Барыжить, так сказать.

Ну то есть вести себя как эти — жулики. Купил–продал–заработал. Пусть лучше Михаил Мишустин распределяет.

Что должно делать правительство в условиях дефицита медмасок и средств защиты:

— мы дадим вам денег и отменим всю бюрократию, если вы будете производить мед.маски и средства защиты.

Что не должно делать правительство в условиях дефицита:

— мы вводим госмонополию.

Даже удивительно, что в 2020 году приходится обсуждать это.

Источник