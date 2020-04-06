Сенатор Мархаев: цель «самоизоляции» — сгладить последствия от «обнуления сроков»

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев считает введенный в России режим самоизоляции противоречащим законодательству.

«ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» прямо указывает, что органы исполнительной власти субъектов РФ вправе вводить ограничительные меры. Но меры должны применяться и вводиться в рамках закона, нормативно-правового права, который у нас есть и сейчас. Однако по факту создаются и одобряются новые законодательные акты для обхода имеющихся», — пишет Мархаев в Facebook.

Он отмечает, что «меры предупреждения и предотвращения развития эпидемии необходимы», но в данном случае «речь не идет о борьбе с эпидемией, как таковой», и «цели у всей этой кампании совсем другие и они явно антинародные», так как в результате «будут обречены на гибель сотни тысяч мелких и средних предприятий», а многие люди останутся без работы.

«Условие сохранения заработной платы работникам невозможно обеспечить при массовом уменьшении валовой выручки и отсутствии деятельности как таковой. Подавляющее большинство сектора малого бизнеса стали перед дилеммой закрытия бизнеса, поскольку элементарно не могут оплатить арендные платежи. Ситуацию усугубляет и позиция Центробанка, который вопреки решению президента не согласен с отменой или переносом процентных платежей по кредитам», — отмечает сенатор.

Политик отмечает, что если бы слова «карантин» или «ЧС» не заменяли на новые понятия «самоизоляция» и «нерабочие дни до 30 апреля», по ст. 9 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 24 Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и ст. 29 Закона «О чрезвычайном положении» предприниматели имели бы право на возмещение затрат.

По мнению Мархаева, «целью данной кампании является не «самоизоляция», а «изоляция», необходимая для сглаживания и исключения обострений и последствий» от «поправок к Конституции и обнуления сроков президента».