Светлана Конеген: Карантин и наши железные нервы

Мы с мужем, как многим известно, живем сейчас в тихом, спокойном и предельно законопослушном городе Тревизо. И если в нормальное время здесь царят покой и, я бы сказала, некое оцепенение, то в период жесткого карантина часы здесь и вовсе застывают и трескаются, собаки превращаются в свои молчаливые тени, а люди не оставляют даже теней на старинной брусчатке… Но любое затишье в жизни обманчиво и в любой момент грозит нам головокружительным взрывом. К примеру, вчера, около 10 вечера, некая эксцентричная, полуодетая дама выскочила внезапно из своего дома, плюхнулась в автомобиль и с диким матом, ревом и проклятьями ринулась давить направо и налево все припаркованные рядом машины, урны, автобусные остановки и прочие предметы, попадавшиеся на ее пути. «Имела я ваш карантин, знаете куда?! («Куда» немедленно уточнялось). Мне надоело сидеть дома, как вы, придурки!» Ошалевшие соседи, естественно, вызвали полицию. Дама, как и можно было предположить, оказалась вдребезги пьяной, но ее призыв все же был услышан некоторыми тайными единомышленниками. Но только не полицией, выписавшей тут же ей сразу несколько штрафов (за нарушение карантина, езду в нетрезвом вид, и т.д.) и опечатавшей машину. В конечном итоге дамская истерика была оценена полицией в 10 000 евро штрафа. Так что берегите свои нервы, граждане-карантинщики, и кошельки, разумеется, тоже.

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