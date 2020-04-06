Россиян до 2021 года освободят от штрафов за просрочку коммунальных платежей

До конца года будет введен мораторий на начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных платежей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

«Для всех жителей нашей страны независимо от их доходов мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года», — сказал Мишустин.

Также этот период будет исключен из расчета межповерочного интервала для приборов учета. А те, кто получает субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, смогут это делать до 1 октября 2020 года без дополнительных подтверждений.