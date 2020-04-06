Норвегия впервые с 2002 года может сократить добычу нефти

Норвегия рассмотрит возможность сокращения добычи нефти, если страны ОПЕК и другие крупные производители достигнут широкого международного соглашения об ограничении поставок на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Норвегия является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе и планировала наращивать добычу в ближайшие несколько лет. Эта страна с 2002 года не участвует в скоординированных международных сокращениях для поддержки цен, однако на этот раз она может пойти на уступки.

«У нас есть диалог с ключевыми заинтересованными сторонами, включая других стран-производителей, — заявила министр нефти и энергетики Норвегии Тина Бру. — Если широкая группа производителей согласится значительно сократить производство, Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения, если это поддержит наше управление ресурсами и нашу экономику».

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи. Это привело к резкому увеличению предложения в то же время, когда спрос из-за пандемии коронавируса значительно сократился, а цены на нефть серьезно упали.