США присвоит Российскому имперскому движению статус террористической организации

Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 6 апреля впервые включить в список террористических организаций группу сторонников белого превосходства. Это будет ультранационалистическая российская организация «Российское имперское движение», пишет The New York Times.

«Это беспрецедентно, — говорит координатор по борьбе с терроризмом Госдепа США Натан Салес. — Впервые Соединенные Штаты объявили сторонников белого превосходства террористами, и это показывает, насколько серьезно администрация воспринимает угрозу терроризма с их стороны. Мы делаем то, чего не делала прежняя администрация, чтобы противостоять этой угрозе».

Включение в список террористических организаций Российского имперского движения позволит Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США блокировать любую американскую собственность или активы, принадлежащие этой группе, а граждане и организации США не смогут иметь отношения с этим движением. Также новый статус позволит США запрещать въезд членам российской группы.

США также выделили как отдельных террористов, которые будут подвергаться аналогичным санкциям, трех лидеров движения: Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трушалова.

По заявлению официальных лиц, Российское имперское движение не считается спонсируемым российским правительством, хотя президент Владимир Путин и допустил его деятельность, а бойцы движения оказывали помощь пророссийским сепаратистам на востоке Украины.

Отмечается, что российская организация поддерживала неонацистов в Скандинавии, а в 2017 году движение фигурировало в судебном процессе в Швеции. Там трех мужчин обвиняли в заговоре с целью взрыва мигрантов, просящих убежища. По словам прокуроров, двое из обвиняемых посещали Санкт-Петербург и участвовали в 11-дневных военизированных учениях в лагере, управляемом группой, что способствовало их радикализации. По словам Натана Салеса, Российское имперское движение все еще управляет двумя объектами в Санкт-Петербурге, которые предлагают военизированное обучение неонацистам и сторонникам белого превосходства.

В Госдепе отмечают, что они продолжают искать других сторонников белого превосходства или отдельных лиц, которые бы соответствовали их критериям для наложения санкций.