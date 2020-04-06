Олег Чиркунов: COVID-19 в Лондоне

Застрял в Лондоне. Присосался к оптоволокну, создал устойчивую связь со всеми, кому я могу быть полезен в этот период, положил необходимые запасы в холодильник. Магазины работают, крупные сети фактически прекратили доставку товаров на дом, но появилась масса мелких бизнесов, доставляющих рыбу, мясо, фермерские овощи и фрукты.

Сегодня совершил традиционную прогулку 5–6 км и сделал зарядку в парке. Правительство настоятельно не рекомендовало использовать ближайшие солнечные дни для прогулок, но по-прежнему оставило возможность физических упражнений раз в день в одиночестве или в составе семьи. Запрет налагается на повышенную концентрацию людей, мультисемейные пикники, собак без поводка. Видел полицейскую машину в парке, в городе не замечал. Видимо, следят за группами людей, но поводов для вмешательства у них нет.

Людей в парке достаточно много, но все следуют рекомендациям о безопасной дистанции. Остановятся, переждут, перейдут на другую сторону тротуара, на газон или на проезжую часть. Лондонцы очень дисциплинированны. Называю их лондонцами, поскольку британцев среди них немного. Интернациональный город.

Людей в масках очень мало, здесь это не рекомендовано. Во-первых, потому что маски надо сохранить для тех, кто работает с больными, во-вторых, их эффективность для использования в быту не доказана. Некоторые повязывают платок, примерно как Пятачок в гостях у Кролика.

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