Илья Яшин: Путин предал врачей

Путин сравнил врачей с солдатами, которые «держат оборону от наступающей эпидемии». Метафора хорошая, но требующая развития.

Да, врачи как солдаты, они сражаются на передовой. Причем зачастую голыми руками. Им не хватает элементарных средств защиты и медицинского оборудования, резервы которого командование зачем-то продает в США.

В штабах сидят бестолковые генералы, которые просто не умеют противостоять внешней угрозе. Зато они отлично знают, как проводить карательные операции против населения. Этим в основном и занимаются.

Главнокомандующий мямлит что-то невнятное и боится брать на себя ответственность. Вместо реальной помощи своим солдатам — слащавая и лицемерная благодарность. По сути, просто бросил их на произвол судьбы.

Ну а самое главное то, в каком состоянии наша страна подошла к этой войне.

За 20 лет Россия получила от продажи нефти и газа более 4 трлн долларов. Путин много раз обещал, что создаст в стране мощную систему здравоохранения.

И что в итоге?

Вместо реформы нам подсунули так называемую «оптимизацию». Термин явно придуман маркетологами и должен ассоциироваться с оптимизмом. На практике же это свелось к разгрому медицины.

Вот вам голые цифры.

В 2000 году в России было 10 700 больниц. К 2020 году осталось лишь 5 400. Наша страна тратит на здравоохранение 5,3% от ВВП — это 124 место в мире, на уровне Сенегала и Кабо-Верде. Для сравнения: США тратят 17,1%, а Германия и Франция — больше 11%. В одной только Москве с 2014 года закрыто 60 больниц, 400 поликлиник, уволено 20 тыс. врачей.

Кто-то мне скажет: не время для такой критики, сейчас всем надо сплотиться и быть вместе.

Чушь собачья.

Именно сейчас и надо ткнуть власть носом в то, что они сделали с российской медициной. Потому что если будем молчать, то после эпидемии эта варварская политика «оптимизации» продолжится.

Мы сделали видео, в котором наглядно — с цифрами и фактами — показываем, как Путин громил здравоохранение и по сути предал врачей, вставших на пути коронавируса.

Это та самая правда, которую общество имеет право знать. Поэтому просьба: делайте репост, делитесь с друзьями.

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