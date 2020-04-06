Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших отраслей экономики

Организации, сфера деятельности которых попадает в список наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики, смогут до 30 сентября получить отсрочку по кредитным договорам. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

В список вошли:

— авиаперевозки и автоперевозки, а также деятельность аэропортов, вокзалов и станций;

— сфера культуры, досуга и развлечений;

— физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

— деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

— гостиничный бизнес;

— общественное питание;

— организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;

— деятельность по организации конференций и выставок;

—оказание бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Какие именно коды ОКВЭД попали в перечень, можно узнать из текста постановления.