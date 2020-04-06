Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших отраслей экономики

Организации, сфера деятельности которых попадает в список наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики, смогут до 30 сентября получить отсрочку по кредитным договорам. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
В список вошли:
— авиаперевозки и автоперевозки, а также деятельность аэропортов, вокзалов и станций;
— сфера культуры, досуга и развлечений;
— физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
— деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
— гостиничный бизнес;
— общественное питание;
— организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения;
— деятельность по организации конференций и выставок;
—оказание бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Какие именно коды ОКВЭД попали в перечень, можно узнать из текста постановления.