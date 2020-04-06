Россия возобновляет вывозные рейсы

График первых вывозных рейсов для возвращения россиян из-за границы появится к вечеру понедельника, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня же первые полеты будут осуществлены, передает ТАСС. Информация о таких рейсах будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф.

Мишустин отметил, что «Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран»: «Мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой, для этого надо только подать заявление на портале госуслуг».

По его словам, первые выплаты на карточки россиянам, которые пока не смогли вернуться из-за границы, должны поступить уже сегодня.

В ночь на 4 апреля Россия приостановила все авиарейсы, на которых россияне возвращались на родину, а иностранцы могли попасть в свои страны. За границей остается более 30 тыс. граждан России, обратившихся с просьбой оказать им содействие в возвращении на родину.