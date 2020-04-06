На Сахалине страйкболистов обвинили в терроризме

Суд Южно-Сахалинска арестовал троих страйкболистов, обвиненных в организации террористического сообщества и участии в нем. Как сообщает ИА Sakh.com, 4 апреля у молодых людей прошли обыски, был обнаружен предмет, возможно являющийся взрывным устройством. Сейчас проходит его экспертиза. Расследованием дела занимается Федеральная служба безопасности.

Родственники одного из задержанных рассказали, что все трое были страйкболистами, увлекались спортом и участвовали в поисках пропавших людей. Никакого преступного бэкграунда и намерений посягать на существующий строй у них не было, уверены они. Вероятнее всего, признаки создания террористической группы были выявлены следователями в переписке или каких-либо постах в социальных сетях. Родственники настаивают, что ни о каком посягательстве на общество и государство речи быть не может, а подозрительные предметы могли быть подброшены в ходе обысков.

«Такое ощущение, что это по той же схеме делается, что эти громкие дела — «Сеть»*, «Новое величие». Люди ничем подобным никогда не занимались, у них нет никакого снаряжения, кроме страйкбольного, а уже звучит на допросах, «не собирались ли вы штурмовать административные здания, полицию», — говорит источник агентства.

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

