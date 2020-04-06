Экономисты: реальные доходы россиян снизятся в 2020 году более чем на 5%

Падение реальных доходов жителей России может стать самым серьезным с 2014 года. Согласно оценкам АКРА и «Альфа-банка», за 2020 год из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные доходы населения могут снизиться более чем на 5%. Об этом сообщает РБК.

С кризиса 2014 года рост реальных располагаемых денежных доходов населения был зафиксирован лишь в 2018 году (+0,1%) и в 2019 (+0,8). Максимальное падение было зафиксировано в 2016 году (-4,5%), однако 2020 год по расчетам аналитиков и экономистов может побить этот рекорд.

Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин говорит, что сокращение доходов вызовет сокращение зарплат и суммарного размера оплаты труда. «Заработная плата — одна из основных составляющих доходов многих граждан, и при ее снижении доходы могут ощутимо сократиться», — говорит Паршин, отмечая, что почувствовать отрицательную динамику население сможет уже по итогам апреля. По оценкам АКРА, снижение реальных доходов по итогам года составит более 5%.

С этой оценкой согласны также экономисты «Альфа-банка» Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Однако, по их мнению, падение будет вызвано в первую очередь убытками по финансовым доходам и сокращением предпринимательских доходов. Экономисты отмечают, что экономическая активность в апреле из-за заморозки работы сектора услуг и предприятий малого и среднего бизнеса снизится примерно на 20%. Это приведет к закрытию многих небольших компаний. При этом безработица превысит 6% в летние месяцы, но потом снизится до 5%.

По мнению профессора РЭШ Олега Шибанова, на бюджетах населения в первую очередь скажутся проблемы с доходами бизнесов и теневыми зарплатами, а также снижение ставок по депозитам. По его мнению, реальные доходы по итогам года упадут незначительно, всего на 0,5%. «Но каждая неделя даже мягкого карантина влияет на шанс бизнеса выжить, поэтому если его продлят на май, падение может вырасти до 2-3% и затронуть зарплаты», — отмечает Шибанов.