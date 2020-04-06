Во втором антикризисном пакете правительства серьезной поддержки бизнеса не будет

На этой неделе правительство России представит второй антикризисный пакет, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников, новую помощь получат малый и средний бизнес, остальные компании — только точечные меры поддержки, например, возможна докапитализация Фонда развития промышленности (ФРП).

Реальных денег — на выплату зарплат, покрытие убытков и восстановление бизнеса — компании дождутся не раньше конца мая. При этом вряд ли до этого бизнес будет освобожден от выплаты основных налогов и прощен за долги по ним.

Только одна неделя режима изоляции (без учета антикризисных мер) обошлась экономике в 20% ВВП, или почти 18 трлн руб. в ценах 2018 года, оценивали аналитики ЦМАКПа. Напрямую затронутыми или потенциально невостребованными оказались не менее 15 млн работников. Пока поддержку получили в основном малый и средний бизнес — снижение страховых взносов с 30% до 15%, отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и кредитам на полгода. Госкомпании могут рассчитывать на перенос срока выплаты дивидендов, а остальные компании — на короткие кредиты для выплаты зарплат, отдельную поддержку получили пострадавшие авиа- и туристические компании. Также власти призывали арендодателей отсрочить выплату платежей взамен на отмену налога на имущество.