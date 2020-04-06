Борис Джонсон находится в больнице из-за непроходящих симптомов коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был доставлен в больницу в воскресенье по настоянию врача, так как симптомы COVID-19 держатся у него уже 10 дней. Согласно данным источника Reuters в правительстве, премьер провел в лечебном учреждении ночь и все еще там находится.

Джонсон, который был изолирован в прошлом месяце в резиденции на Даунинг-стрит после положительного результата теста на коронавирус, вечером 5 апреля был доставлен в больницу для проведения дополнительных анализов, так как у премьер-министра держится высокая температура.

В правительстве заявили, что это «предупредительный шаг» и что Джонсон по-прежнему руководит работой кабмина. При этом 6 марта экстренное заседание правительства по COVID-19 скорее всего возглавит министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.