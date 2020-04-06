В Госдуме заинтересовались материалами СМИ о борьбе с COVID-19

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России планирует провести заседание по поводу публикации СМИ о коронавирусе. По словам председателя комиссии Василия Пискарева, их заинтересовали материалы «Радио Свобода», «Медузы», «Настоящего времени», «МБХ-медиа» и ряда других изданий.

Пискарев отметил как пример материал «Немецкой волны» с комментариями «правозащитников из признанной нежелательной организации «Открытая Россия» о том, что принятые нами законы по противодействию фейк-ньюс о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова».

«Также мы обратили внимание на публикации таких СМИ, как «Радио Свобода», «Медуза», «Настоящее время», «МБХ-медиа» и ряда других. В частности, «Медуза» и «Радио Свобода» распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности. Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии», — говорит Пискарев.