Генсек ООН отметил увеличение случаев домашнего насилия во время пандемии

Меры, введенные против распространения COVID-19 и вынуждающие людей не покидать свое жилье, привели к росту случаев домашнего насилия, в основном в отношении женщин. Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш, который призвал правительства стран защитить жертв домашних тиранов.

«Насилие не ограничивается полем боя. Многих женщин и девочек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности — в собственном доме», — отметил Генсек ООН, ранее призывавший прекратить все военные конфликты на планете и сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

По его словам, в некоторых странах число жалоб от женщин на насилие увеличилось в два раза.

«В то же время медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают нехватку персонала. Работа местных групп поддержки парализована или им не хватает средств. Некоторые приюты для жертв домашнего насилия закрыты, другие переполнены», — говорит Антониу Гутерриш.

Он предлагает увеличить объем финансирования онлайн-служб поддержки и организаций, помогающих в решении данной проблемы; приюты для пострадавших включить в списки служб жизнеобеспечения; в магазинах и аптеках установить системы, позволяющие незаметно сообщать об угрозе насилия. При этом нельзя отказываться от судебного преследования тех, кто жестоко обращается с женщинами.