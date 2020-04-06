Роспотребнадзор предлагает платные тесты на COVID-19 на дому

С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает исследования на коронавирус на коммерческой основе — жители Москвы и Подмосковья смогут сдать тест дома, без назначения врача.

«Процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Утверждается, что в клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложный результат исключена. Стоимость услуги не указана.

В России, по данным на 5 апреля, общее число инфицированных выросло до 5 389, умерли 45 человек.