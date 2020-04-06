Тигр в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке заболел COVID-19

У тигрицы Нади из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке обнаружено респираторное заболевание, вызванное COVID-19. Главный ветеринарный врач зоопарка назвал это первым случаем, когда животное не только было инфицировано от человека, но и заболело, сообщает Reuters.

Четырехлетняя малайская тигрица была обследована на коронавирус, после того как у нее развился сухой кашель. У остальных трех тигров и трех львов также есть симптомы болезни, но проверяли только Надю, так как она чувствовала себя хуже всех и теряла аппетит. Тигрице сделали рентген, УЗИ и взяли анализ крови, чтобы выяснить, что ее беспокоит. Ветеринары также решили провести тест на COVID-19, учитывая всплеск случаев заболевания в Нью-Йорке.

«Это первый случай из известных в мире, когда человек заразил животное, и оно заболело, — говорит главный ветеринарный врач зоопарка Пол Калле.

В зоопарке надеются, что все большие кошки поправятся. Учреждение было закрыто для посетителей в середине марта, а признаки болезни у тигров начали появляться 27 числа. В зоопарке считают, что заражение произошло от инфицированного сотрудника, не имеющего симптомов. Ранее случаи заражения домашних животных от хозяев были зафиксированы в Гонконге, однако у зверей не возникало симптомов болезни.