Депутат МГД Евгений Ступин: Болеющие считают себя здоровыми

У меня подтвердился коронавирус. 29 марта в воскресенье вызванный мною домой из-за температуры врач взяла анализ на короновирус. Сказала, если в течение 72 часов никто не позвонит, то результат отрицательный. 72 часа истекли в среду около 18 часов. Звонков не было, и я считал себя здоровым. На 7 сутки 4 апреля, в субботу, около 22 часов мне позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный. Такая вот оптимизированная Путиным и Собяниным медицина. Ни врачи, ни медсестры, из-за того что их сократили, никуда не успевают. Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим. Теперь я на карантине. Состояние хорошее, все симптомы уже прошли.

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