В период эпидемии Москва продолжает тратить миллиарды на плитку и асфальт

Власти Москвы в период эпидемии продолжают проводить тендеры на укладку тротуарной плитки и бордюров — на это тратят миллиарды рублей. За неделю карантина мэрия опубликовала тендеров на благоустройство общей суммой 5,3 млрд руб., пишет Baza.

1 апреля был объявлен конкурс на благоустройство Северного округа с начальной ценой в 1,8 млрд руб. В парке Северного речного вокзала планируется положить 38 кв. км гранитной плитки и 4,5 км бордюрного камня — тоже из гранита, сделать новую подсветку и скамейки. Начать работы подрядчик может с 28 апреля — то есть за два дня до окончания карантина (и то если его не продлят).

Также на первой неделе карантина мэрия объявила тендеры на благоустройство улиц в районе шоссе Энтузиастов (609 млн руб.), парков в Юго-Восточном округе (533 млн руб.), пешеходных зон в Юго-Западном округе (1,4 млрд руб.), переулков рядом с Садовнической улицей (415 млн руб.) и общественных пространств в Западном округе (581 млн руб.).