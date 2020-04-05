Андрей Мальгин: COVID-19, Италия

Общее количество зараженных с начала эпидемии в Италии приблизилось к 125 тысячам. Скончалось более 15 тысяч, выздоровело 21.000.

За сутки умер 681 пациент с коронавирусом. Это снова меньше, чем в предыдущий день (766). Число новых заражений – 4.805. Это побольше, чем вчера (4.585).

Прошло сообщение, что от коронавируса умер телохранитель премьер-министра Италии Джузеппе Конте. 52-летний Джорджо Гуастамакья охранял также и трех его предшественников. Мужчина отличался отменным здоровьем, но в начале марта был госпитализирован с симптомами воспаления легких и с положительным тестом на коронавирус. Состояние быстро ухудшалось, его почти сразу интубировали и месяц боролись за его жизнь в реанимации. Спасти его не удалось.

А вот Ада Дзануссо, 104-летняя обитательница дома престарелых в Биелле (регион Пьемонт) победила коронавирус. Как и многие дома престарелых, это заведение в начале марта дало сразу одиннадцать случаев заражения пожилых людей. Некоторые из подруг Ады умерли. 17 марта состояние Ады ухудшилось и ее госпитализировали. Но сейчас Ада сдала, наконец, отрицательный анализ и ее выписали из больницы. Она венецианка, но в юности приехала в Пьемонт в поисках работы, где и завела семью. У Ады четверо детей, куча внуков и правнуков. Она переехала в дом престарелых после перелома шейки бедра, но многочисленные родственники практически ежедневно навещали ее. После того, как в доме престарелых был объявлен карантин, посещения были запрещены, но она не осталась в одиночестве. Практически все время с ней проводила доктор Карла Фурно Марчезе, которая даже последовала за ней в больницу после того, как у Ады диагностировали коронавирус. Сейчас, когда 104-летняя Ада вернулась в свою комнату, доктор рассказала: «Она самостоятельно встает с постели и садится на стул. За время болезни она не потеряла ясность ума. Ее выздоровление - большая радость и награда для всех, кто присматривал за ней в эти трудные дни, Сейчас Ада сидит перед окном и смотрит на дорогу, ведущую к нашей резиденции. Ей не терпится увидеть своих близких, которые смогут обнять ее». К сожалению, обнять пока не удастся, карантин есть карантин. Но увидеть по одиночке она их сможет.

По мнению 72% итальянцев, о всех случаях нарушения карантина следует сообщать правоохранительным органам. Таков результат крупного общенационального опроса общественного мнения. В частности, по словам опрошенных, следует сообщать о любых торжествах или вечеринках у соседей. Замечу, что среди итальянцев в принципе не так распространена привычка стучать, как в некоторых других европейских странах. 88% опрошенных заявили, что они всегда соблюдают требования карантина: не покидают свое жилье, не совершают никаких поездок, а если пришлось - соблюдают безопасное расстояние. 11% заявили, что не всегда соблюдают правила, и только 1% нарушают правила намеренно.

Вчера и позавчера я упоминал о финансовой поддержке, которую оказывает бизнесу и незащищенным слоям населения правительство. Но многое делается на региональном уровне. Сегодня президент Кампании Винченцо Де Лука рассказал о мерах, принятых в этом регионе, куда входят Неаполь, Салерно, популярные у туристов острова Искья и Капри. Антикризисный план региона предусматривает на два ближайших месяца установить минимальную пенсию в 1000 евро. Потерявшие работу из-за карантина, а также инвалиды будут получать, помимо правительственной помощи, еще 600 евро от региона. 51 тысяча семей с детьми, страдающими хроническими заболеваниями, включая аутизм, также получат дополнительно 600 евро в месяц. По 500 евро в месяц будет получать каждая семья, у которой совокупный доход составляет менее 20 тыс.евро в год. При доходе от 20 до 35 тыс.евро это дополнительное пособие составит 300 евро. 604 миллиона евро выделено регионом для поддержки индивидуальных предпринимателей, фермерских и рыбных хозяйств, а также самозанятых работников. Региональные власти будут не только компенсировать расходы на аренду помещений предприятиям, лишившимся доходов из-за приостановки коммерческой деятельности во время карантина, предусматриваются также компенсации на аренду жилья частным лицам, потерявшим свои доходы. Ради того, чтобы произвести эти масштабные социальные выплаты, регион вынужден приостановить все другие инвестиционные программы. Планируется даже выделить семьям с детьми младше 15 лет по 400 евро для компенсации расходов на приобретение компьютеров и другой техники, необходимой для перехода на дистанционное обучение. Замечу, расположенная на юге страны Кампания – далеко не самый зажиточный регион Италии. Скорее наоборот.

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