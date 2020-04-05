Ольга Романова: ФСИН источник заразы в колониях

«Русь Сидящая» ежедневно мониторит ситуацию с короной в тюрьмах и зонах. И вот что интересно. Всё чаще выясняется, что носители заразы - сотрудники ФСИН, тайно вернувшиеся из заграничного отпуска. ИК-5 в Рязанской области, Скопинский район - замначальника зоны вернулся из Таиланда, молча вышел на работу, сейчас госпитализирован с семьей и подтверждённым коронавирусом. ИК-41 Юрга, Кемеровская область - тоже сотрудник вернулся из того же Таиланда, вышел на работу без карантина. В Липецке заболел сотрудник регионального управления УФСИН, вернувшись из-за границы. Чувашия, ИК-9, Зам по опер работе на самоизоляции - жена вернулась из заграничного отпуска. Понятно, почему они скрывают заграничные отпуска и выходят на работу без карантина. На их зарплату особо не наездишься. Ах да, забыла сказать, что ФСИН и прокуратура регулярно проводят проверки и не подтверждают фактов вымогательства, коррупции, и повального мошенничества на промзонах колоний. Наветы врагов и иностранных агентов. Агенты - это мы. Не путать с любителями Таиланда.

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