В Орехово-Зуево обрушился подъезд пятиэтажки

UPD: Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов.

UPD: Один человек прогиб и четверо пострадали, сообщают в МЧС.

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В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Обрушился подъезд. По данным информагентств, причиной называют взрыв бытового газа. Источник «Интерфакса» говорит о погибших.









Пострадал дом 31 по улице Гагарина. Взрыв произошел на третьем этаже второго подъезда. Обрушились этажи с пятого по третий. В соцсетях сообщают, что очевидцы забрались по плитам до третьего этажа и сами сняли ребенка, до приезда спасателей.