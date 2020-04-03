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Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой и молитвой

03.04.2020

Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой Божьей Матери «Умиление». Он совершает молитву об избавлении от эпидемии.

Как сообщает «Интерфакс», патриарший кортеж едет по внешней стороне МКАД, протяженность которой составляет 109 км. После объезда города икона будет доставлена в Богоявленский кафедральный собор, где Патриарх совершит утреню праздника Похвалы Богородицы.

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