Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой и молитвой

Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой Божьей Матери «Умиление». Он совершает молитву об избавлении от эпидемии.

Патриарх Кирилл объезжает, едет по МКАДу с иконой и мигалками. Идеальное видео о путинском государстве. pic.twitter.com/1ECNf82Fwy — Alexey Navalny (@navalny) April 3, 2020

Как сообщает «Интерфакс», патриарший кортеж едет по внешней стороне МКАД, протяженность которой составляет 109 км. После объезда города икона будет доставлена в Богоявленский кафедральный собор, где Патриарх совершит утреню праздника Похвалы Богородицы.