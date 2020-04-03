Руслан Шаведдинов переведен в другую часть на Новой Земле

Не выходивший с 18 марта на связь отправленный служить на Новую Землю сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов был переведен в другую часть, откуда нельзя позвонить, сообщает в Facebook пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По ее словам, мать Шаведдинова направила в часть, куда был изначально направлен ее сын, телеграмму с требованием сказать, где находится Руслан. В ответ ей позвонил полковник и заявил, что «Руслана перевели в в/ч 26894, которая располагается неподалеку, в Рогачево». Но от солдат с Новой Земли поступила информация, что Руслана нет в Рогачево.

«Сначала его доставили туда, а потом перевезли дальше — на военную базу в поселок Северный. Эта часть находится на 200 километров севернее на ядерном полигоне. Никакой связи там нет», — пишет Ярмыш.

Напомним, что Шаведдинов ранее через суд добился возможности совершать звонки по воскресеньям. После того как он перестал выходить на связь, ФБК подал заявления о его похищении.