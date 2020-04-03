Россия приостановит все авиаперелеты за рубеж

В ночь с 3 на 4 апреля Россия приостанавливает все авиарейсы, на которых россияне возвращаются на родину, а иностранцы могут попасть в свои страны. Соответствующую телеграмму разослала Росавиация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

Другой источник также подтвердил агентству полную приостановку международных рейсов с 4 апреля.

ТАСС сообщает, что аэропорт Домодедово закрыл часть, из которой осуществляются международные рейсы. «В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов», — отметили в аэропорту.

«Решением Росавиации рейс «Аэрофлота» по маршруту «Нью-Йорк – Москва», запланированный на 3 апреля, отменен», — сообщает генконсульство России в Нью-Йорке.

Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян. По данным «Коммерсанта», за границей остается более 30 тыс. граждан России, обратившихся с просьбой оказать им содействие в возвращении на родину. Источник издания в рабочей группе по организации вывоза застрявших по всему миру россиян, созданной под эгидой Росавиации, подтвердил, что больше никаких вывозных рейсов не будет. По его словам, решение принято правительством.