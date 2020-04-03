Совет Европы заявил о давлении на российские СМИ в условиях эпидемии

С различными санкциями, в том числе с угрозой тюремного заключения за «ложную информацию» сталкиваются журналисты России и Венгрии, считает комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. По ее словам,, «в период кризиса нам необходимо защищать наши драгоценные свободы и права».

«Глобальные проблемы со здоровьем, вызванные COVID-19, требуют эффективных мер для защиты здоровья и жизни людей. Это включает в себя борьбу с дезинформацией, которая может вызвать панику и социальные волнения. К сожалению, некоторые правительства используют этот императив в качестве предлога для введения несоразмерных ограничений свободы прессы; это контрпродуктивный подход, который должен прекратиться», — заявляет Миятович.

Кроме изменений законодательства, касающихся фейк-ньюс в России и Венгрии, отмечается новая обязанность владельцев новостных интернет-сайтов Азербайджана бороться с «вредной информацией» и указ властей Румынии, позволяющий удалять контент и блокировать веб-сайты за «ложную информацию» о COVID-19 и мерах профилактики, без возможности обжаловать это решение. В Боснии и Герцеговине некоторые законы и предложения также могут ограничить работу журналистов и свободу выражения мнений в социальных сетях.