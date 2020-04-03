В Петербурге врачи просят о помощи

Врачи Покровской больницы записали коллективное обращение и попросили о помощи. Им не хватает средств защиты и препаратов, а в палаты, как они говорят, даже не проведен кислород. Руководство грозит им за жалобы неприятностями, пишет «Фонтанка».

«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии. В том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. Мы не отказываемся от работы. Мы любим наших пациентов и хотим, чтобы было выздоровление у всех. Но работать в таких незащищенных условиях не представляется возможным», — говорят медики.

По их словам, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты Покровской больницы он не проведен. Его нужно или срочно делать, или предоставлять кислородные баллоны. Нет и необходимых препаратов. Врачи говорят, что от руководства они уже получили отказ в помощи.