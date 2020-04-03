Центробанк оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП

Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году, считают в ЦБ. Негативные эффекты будут сконцентрированы во втором квартале, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«Во многих регионах вводятся дополнительно ограничения на экономическую деятельность. Эти меры, которые совершенно необходимы для борьбы с эпидемией, к сожалению, неизбежно негативно скажутся на экономике. Сегодня уже вышел PMI по услугам — он уже отражает серьезное влияние ограничительных мер, мы видим ухудшение ситуации, но услуги относятся именно к наиболее пострадавшим секторам экономики», — сказала она.

Владимир Путин в четверг продлил в России нерабочие дни по 30 апреля.