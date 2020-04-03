Аббас Галлямов об атаке на «Альянс врачей»

Конфликт с главой профсоюза «Альянс врачей» Васильевой можно было бы списать на эксцесс исполнителя, однако этой ночью в деле возникло одно «но». В интернете была запущена Яндекс-волна с однотипными материалами, обвиняющими профсоюз и его лидера в саморекламе.

Поскольку тема разваливающейся системы здравоохранения, которую традиционно поднимает Альянс, оказалась в нынешней ситуации одной из самых опасных для властей, есть все основания предположить, что именно они и объявили войну профсоюзу. Синхронность действий полиции и информационщиков наводит на ту же мысль. А если вспомнить, что три дня назад Васильеву вызвали на допрос в СК — сразу после того как она объявила о начале сбора средств с целью обеспечения борющихся с коронавирусом медиков масками и санитайзером — тут вообще сомнений не остаётся.

Что касается содержания обвинения, то оно, как и вся кремлевская пропаганда последнего времени, выглядит совсем слабо. «Самопиар»? Я вас умоляю! Приставка «само-» здесь совершенно лишняя. Пиар Васильевой обеспечивают силовики. Лично я, например, до вчерашнего дня вообще о ее существовании не подозревал, а сегодня не только подозреваю, но и пишу про неё.

Кстати, говорит она очень даже убедительно. Из неё получится сильный оппозиционный политик. Рекомендую собирающимся в Госдуму партиям обратить на Анастасию своё внимание.

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