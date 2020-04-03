Reuters: США полностью оплатили «гуманитарный груз» из России

Высокопоставленный представитель администрации президента США заявляет, что поступивший из России груз с медицинским оборудованием и средствами защиты, был полностью оплачен принимающей стороной. Его, сохраняя анонимность, цитирует Reuters. Ранее МИД России признал, что США оплатили половину оборудования, а изначально Москва вовсе называла отправку груза помощью гуманитарного характера.

«Соединенные Штаты закупают материалы и оборудование напрямую, как и поставки из других стран, — заявил чиновник из Белого дома. — Мы ценим Россию, продающую эти товары нам ниже рыночной стоимости». Однако точную стоимость товара он не назвал.

Ранее Госдеп США заявил, что груз не был подарком от России, а был приобретен. После МИД РФ говорил, что американцы оплатили лишь половину.

Как сообщает РБК, на самолете с «гуманитарным грузом» среди прочей была продукция концерна КРЭТ, находящегося под американскими санкциями. Речь идет про аппараты ИВЛ «Авента М» производства Уральского приборостроительного завода (входит в КРЭТ). Концерн попал под санкции США в июле 2014 года. С ним американские граждане и организации не могут производить транзакции без специального разрешения Минфина США. Бывший старший советник управления по контролю за иностранными активами Брайан О'Тул говорит, что правительство США не имело права покупать товары у концерта.