На участников бессрочного экопикета в Архангельске составили протоколы

Полиция Архангельска составила четыре протокола за нарушение «норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на активистов бессрочной экоакции. Об этом сообщает «7х7».

Экоактивисты в рамках бессрочной антимусорной акции ежедневно собираются в Архангельске на площади Ленина. 2 апреля во второй половине дня к ним подошли полицейские и составили протоколы из-за нарушения регионального запрета на митинги, действующего с 18 марта. Активистам грозят штрафы от тысячи до 30 тысяч рублей.

Однако по информации оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Архангельской области, жители могут получить штраф только за нарушение карантина, постановление о котором выдается Роспотребнадзором вернувшимся недавно из-за границы людям. Таких постановлений активисты не получали.

В нескольких городах области из-за коронавируса уже остановлены бессрочные акции против мусорного полигона на станции Шиес.