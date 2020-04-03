Общественники просят правительство принять срочные меры против домашнего насилия

Девять НКО, работающих с жертвами домашнего насилия, обратились к российскому правительству с призывом принять экстренные меры, чтобы защитить население от домашних тиранов в период изоляции, пишет «КоммерсантЪ».

Как пример, общественники приводят рост в три раза уровня домашнего насилия в Ухане во время карантина, а также значительное увеличение жалоб на него в Европе, после того как семьи обязали находиться дома. При этом в России полиция приостановила личный прием граждан.

«В период, когда работа полиции направлена в первую очередь на контроль за соблюдением карантина, контроль за бытовой преступностью и правонарушителями будет ослаблен. В ситуации кризиса особое значение приобретает скорейшее принятие экстренных мер, которые позволят остановить насилие, переселить пострадавших в безопасное место и обеспечить их доступ к качественной юридической и психологической помощи», — пишут общественники.

НКО просят обеспечить жертв домашнего насилия достаточным количеством временных убежищ (например, в гостиницах), публично осудить любые проявления внутрисемейной тирании, информировать людей о доступных службах помощи, провести разъяснительную работу с полицией, не наказывать жертв насилия за нарушение режима самоизоляции и создать Координационный центр быстрого реагирования на сообщения о насилии со стороны близких, находящихся в совместной изоляции.

Письмо подписали «Зона права», Консорциум женских неправительственных объединений, центр «Насилию.нет», центр «Сестры», Центр против насилия в отношении женщин «АННА», проект «Правовая инициатива», женский кризисный центр «Китеж», Сеть взаимопомощи «ТыНеОдна», РОО «Кризисный центр для женщин».