Роспотребнадзор составляет реестр частных лабораторий, тестирующих на COVID-19

Для повышения доступности тестирования на коронавирус Роспотребнадзор предложил подключиться к работе по проведению исследований частным лабораториям. Желающим организациям предлагается заполнить онлайн форму, чтобы попасть в реестр планирующих исследования на COVID-19 лабораторий, говорится на сайте ведомства.

«При принятии решения о внесении данных в реестр необходимо учесть, что исследования могут проводить только лаборатории, имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности», — отмечают в Роспотребнадзоре.

При этом проводить исследования должны люди, не имеющие признаков инфекционного заболевания и не находящиеся в прямом контакте с больными.