Цена на нефть падает из-за сомнений в возможности Саудовской Аравии и России договориться

Цены на нефть в пятницу 3 апреля вновь снизились после значительного роста, так как у инвесторов выросли сомнения по поводу соглашения о сокращении добычи нефти между Саудовской Аравией и Россией, пишет Reuters. Ранее это соглашение анонсировал президент США Дональд Трамп.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряла в цене на открытии пятничных азиатских торгов $1,14, или 4,5%. Ее стоимость снизилась до $24,18 за баррель после произошедшего в четверг роста на 24,7%. Фьючерсы на Brent упали на $0,7, или на 2,67%, до цены $29,24.

В четверг Трамп заявил о возможной в ближайшее время сделке между Россией и Саудовской Аравией, которые из-за передела долей добычи нефти обвалили рынок в начале марта. При этом Саудовская Аравия заявила, что созывает экстренное совещание ОПЕК.

Трамп сказал, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и ожидает, что Эр-Рияд и Москва «сократят добычу нефти на 10–15 млн баррелей» (если президент имел в виду суточное сокращение, то это примерно 10-15% от общемирового предложения).

«Он бизнесмен и достаточно умен, чтобы знать эти вещи. Сокращение 10-15 млн баррелей в сутки было бы просто невозможно, — говорит главный инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фухито. — Как могли Эр-Рияд и Москва договориться о таком большом сокращении примерно через месяц после того, как они не могли договориться о сокращении 1,5 миллиона».