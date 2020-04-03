Глава Камчатки ушел в отставку

UPD: Врио главы региона назначен Владимир Солодов. С июня 2018 года он руководил правительством Якутии, а ранее был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке. Он занимал должность с 2011 года, и «это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области», отмечают в местном правительстве.

2 апреля в отставку ушли губернаторы Архангельской области и Республики Коми.

