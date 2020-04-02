Андрей Никулин: Кнутов много, пряников не видно совсем

Президент предложил населению жить на «нерабочем» графике до конца апреля. С последующим выходом, как понимаю, на майские праздники, которые у большинства и так были нерабочими.

Президент позаботился о своем населении, пообещав дальнейшее усиление, закручивание и завертывание.

Единственное, о чем президент, наверное по рассеянности и от большой загрузки, сказать забыл, так это объяснить, на что население должно существовать указанные полтора месяца?

«С сохранением зарплаты» — это значит, что за ней нужно обращаться к Пушкину? Ну а к кому еще, если немалая часть бизнесов сейчас уже дышит на ладан: сокращают часы, сотрудников, издержки. С каких доходов им и что платить людям все это время? Президент, к сожалению, это не разъяснил.

Как «сохранение зарплаты» обеспечат себе самозанятые и фрилансеры? Президент не сказал.

Что делать тем, кто работал «в серую», без договоров, или кому по договору шла сумма в размере минимальной зарплаты, а остальное бонусами или конвертами? Президент опустил этот момент.

Что делать тем, кто вроде продажников или риэлтеров живет за счет процентов от сделок? Президент выше таких мелочей.

В итоге мы получили очередное пустое и гремящее смутными угрозами послание. Кнутов много, пряников не видно совсем.

Позволю себе предположить, что через пару недель дорогих соотечественников, как и пробуждающихся постепенно итальянцев, будет волновать не проблема смерти от вируса, а банального голода, невозможности оплатить приходящие счета и невозможность предположить, на что они будут жить в ближайшие месяцы, да и годы.

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