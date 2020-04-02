Федор Крашенинников: Дедушка завещал долго жить

С учетом того, что губернаторы у нас — пустышки, согласовывающие каждый чих с Кремлем, на самом деле это надо понимать не как рост их полномочий, а как подставу: они будут делать то, что им прикажут, но от своего имени. Чтоб потом Путин мог сказать: а я такого не приказывал, это перегибы на местах. Губернаторов ничуть не жалко, пусть они все сгорят в этом пламени, но вот нас всех — жалко.
Особенно любопытно было бы послушать мнение Путина по поводу того, где бизнес должен взять деньги, чтоб заплатить за апрель и аренду, и зарплату, и налоги. Но его такие мелочи не волнуют — мол, вам все оплатят, не волнуйтесь. Очевидно, он думает, что везде как в Москве — какие-то деньги людям дадут.
И вот ради того, чтоб снять с себя всю ответственность, Путин и вылез на экраны.
А ситуация явно гораздо хуже, чем нам говорят, иначе бы он с радостью отменил все карантины. Потому что они в итоге ударят по нему и очень скоро.
Это открытка ковид-диссидентам: конечно-конечно, никакой реальной угрозы нет, все выдумки, которые заставляют власти по всему миру уничтожать самих себя, не говоря об экономике. Просто всем делать больше нечего, как над собой так вот издеваться.