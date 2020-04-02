Илья Яшин: Спасибо хоть налоги новые не ввел

1. Отказался вводить общероссийский карантин. По сути, переложил всю ответственность на региональных руководителей. Это значит, что если Россия пройдет эпидемию относительно спокойно, то Путин молодец. А если ситуация станет критической, это позволит президенту дистанцироваться от проблемы и увольнять «плохих бояр». Если в двух словах: позорное и трусливое поведение для человека, считающего себя национальным лидером.

2. Велел гражданам не работать до конца апреля, но обязал работодателей полностью сохранить зарплату сотрудникам. Понятно, где деньги на это будут брать госучреждения: из бюджета. А как выживать частникам? «Деловая Россия» вчера прогнозировала увольнение 1 миллиона человек в столице. При этом Путин не сказал ни слова о поддержке малого и среднего бизнеса: просто делайте что хотите, ваши проблемы. Впрочем, он же в недавнем интервью честно признал, что считает жуликами всех этих «торгашей» — так что, видимо, действует в соответствии со своими убеждениями.

3. Справедливости ради отмечу: вчера представители малого бизнеса получили уведомления о переносе срока оплаты налогов на несколько месяцев. Внимание: не освобождение от налогов, а отсрочка. То есть в будущем надо будет заплатить всё и сразу. А откуда взять деньги, например, владельцу кафе? В ресторанном бизнесе нет отложенного спроса: если вы сегодня не пообедали в любимой забегаловке, то завтра два обеда вы не купите. Но такие мелочи правительство не заботят.

4. Особый цинизм в обращении Путина — это, конечно, ханжеский поклон перед врачами. Смотрите-ка, заметил, как им тяжело и в каких нечеловеческих условиях приходится работать в условиях эпидемии. А про то, как вы громили российскую медицину все эти 20 лет, вспомнить не желаете? Про то, что количество больниц по стране с 2000 года сократилось вдвое? Про то, что только в Москве с 2010 года уволено 20 тысяч врачей? Сначала «оптимизируют» здравоохранение, Собянин оправдывает сокращения в Мосгордуме — а теперь крокодиловы слезы в эфире и лицемерная благодарность «нашим замечательным врачам». Прям зла не хватает.

5. Спасибо хоть налоги новые не ввел. Впрочем, до конца апреля у него еще много времени.

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