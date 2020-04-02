Тиньков покидает должность главы совета директоров «Тинькофф-банка»

Чтобы «сосредоточиться на своем здоровье», миллиардер Олег Тиньков уйдет в ближайшие несколько недель с поста главы совета директоров «Тинькофф-банка». Об этом сообщает Forbes.

«Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых», — говорится в заявлении Тинькова. При этом даже в случае его смерти акции останутся в семье.

Напомним, что в начале марта бизнесмен заявлял, что борется с лейкемией. А Минюст США подозревает его в неуплате налогов с $1 млрд за 2013 год.