Леонардо ДиКаприо запустил фонд помощи голодающим из-за коронавируса

Леонардо ДиКаприо и вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл запустили фонд America’s Food, который будет помогать страдающим от коронавируса семьям с низкими доходами, пожилым людям, тем кто потерял работу и детям, которым полагаются школьные обеды. Фонд уже собрал $12 млн, сообщает Associated Press.

Фонд будет работать совместно с организациями по борьбе с голодом World Central Kitchen и Feeding America. Кроме ДиКаприо и Джобс деньги в America’s Food направили Apple и Фонд Форда.

«Перед лицом этого кризиса такие организации, как World Central Kitchen и Feeding America, вдохновили всех нас своим непоколебимым стремлением накормить наиболее уязвимых нуждающихся людей, — говорится в заявлении ДиКаприо. — Я благодарю их за неустанную работу на передовой, они заслуживают нашей поддержки».

Лорен Пауэлл Джобс отметила, что из-за коронавируса и изоляции «миллионы людей теряют свои рабочие места, а социальные программы, такие как школьные обеды, оказываются под угрозой»: «Очень важно, чтобы люди не голодали».