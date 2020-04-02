«РосКомСвобода» создала карту нарушений цифровых прав из-за COVID-19

Интерактивная карта Pandemic Big Brother будет показывать страны и случаи нарушения прав граждан с помощью цифровых технологий, которые власти применяют как меры против распространения коронавируса. Карту создали «РосКомСвобода» и белорусская правозащитная организация Human Constanta.

Под нарушениями подразумевается введение слежки, цензуры, контроля за коммуникациями и прочие ограничения, производимые с помощью распознавания лиц, беспилотных устройств, отслеживания мобильного трафика, геолокации и многое другое.

Правозащитники говорят, что факты ограничения прав и свобод граждан зафиксированы не только в России и Китае, но и в Израиле, Австрии, Германии, Великобритании, Италии, Иране, Сингапуре, Великобритании, Южной Корее и в других странах.

Властями декларируется, что ограничения временные. Но правозащитники в этом сомневаются.

«Зачастую эти меры носят избыточный либо непрозрачный для общественного контроля характер, либо вызывают много вопросов у специалистов по эффективности таких мер с учетом баланса интересов общества и государственного контроля. Но, наверное, самое важное: есть большие риски, что все данные введенные жесткие меры могут остаться и после пандемии в тех или иных странах. В целях общественного мониторинга данной ситуации и информирования граждан мы и запускаем этот проект. Каждый сможет наглядно увидеть на карте — где и какие методы выбирают правительства по контролю за гражданами в текущий момент пандемии и где они будут свернуты, а где продолжат свое функционирование и после снятия режимов карантина и чрезвычайной ситуации», — отмечает руководитель «РосКомСвободы» Артем Козлюк.