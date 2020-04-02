Членов «Альянса врачей» задержали при попытке доставить в больницу средства защиты

Представителей профсоюза «Альянс врачей» задержали по пути в больницу в Новгородской области, куда они везли средства защиты для медиков. Об этом сообщила глава организации Анастасия Васильева в Twitter.

«Не доехав пару километров до больницы в Окуловке, нас остановила полиция и дальше нас не пускает. Медики вынуждены оставить работу и сами ехать к нам», — отмечает Васильева. По ее словам, на них составили протокол по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).

«Принуждают ехать в ОВД Окуловского района, мою машину, набитую средствами защиты, хотят эвакуировать», — пишет Васильева.

«Теперь полицейские говорят, что забирают всех, кроме председателя профсоюза А. Васильевой. Ее хотят оставить одну, «под охраной» 8 полицейских. Мы все понимаем, что это метод запугивания, но мы не испугаемся и исполним свою главную цель — обеспечить врачей средствами защиты», — сказано в Twitter «Альянса врачей».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что сообщения о нехватке медицинского оборудования и средств защиты для врачей не всегда соответствуют действительности. «Из штаба докладывают, что хватает», – сказал он. Песков допустил при этом, что в некоторых региональных больницах действительно возможна нехватка чего-либо.