МИД признал оплату Вашингтоном половины «гуманитарного» груза в США

В российском Министерстве иностранных дел сообщили, что США оплатили половину медицинского оборудования, который ранее в качестве «гуманитарной помощи» был доставлен из РФ. Вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, сказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Россия бортом Минобороны в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией доставила в США медицинские маски и оборудование. В Госдепе позже сказали, что груз был оплачен американской стороной.