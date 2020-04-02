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МИД признал оплату Вашингтоном половины «гуманитарного» груза в США

02.04.2020

В российском Министерстве иностранных дел сообщили, что США оплатили половину медицинского оборудования, который ранее в качестве «гуманитарной помощи» был доставлен из РФ. Вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, сказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Россия бортом Минобороны в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией доставила в США медицинские маски и оборудование. В Госдепе позже сказали, что груз был оплачен американской стороной.

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