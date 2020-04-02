Ольга Романова: Помощи ждать неоткуда

В СИЗО и на зоны закрыт доступ адвокатов и членов ОНК. Мы не можем точно проверить информацию, но нам сообщают пятеро сидельцев. СИЗО «Матросская тишина» сегодня. В каждой камере заболевшие. У многих температура и признаки пневмонии. Люди стучат в двери и просят помощи. В СИЗО один врач. Из лекарств – только парацетамол. Совсем худо стало, когда запретили передачи, теперь люди сидят на баланде, нет даже лимонов и лука, чем обычно лечатся арестанты.

Ни у кого не берут анализов, поясняют, что нет возможности. Вообще ни у кого никаких анализов. Больных администрация пытались закрывать в карантин, но там всё забито, с больными вместе сажают вновь прибывших – карантин вообще предназначен для них, а не для больных. Потом новые идут в камеры. Люди просят помощи у тюремщиков, но те сами в растерянности.

Помощи ждать неоткуда ни тем, кто сидит, ни тем, кто охраняет. Это только начало.

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