Заключенные «Матросской тишины» жалуются на вспышку пневмонии

Заключенные пожаловались правозащитникам на вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина», но ФСИН опровергает информацию о массовом заболевании.

Десятки заключенных с симптомами пневмонии, по информации руководителя юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексея Федярова, находятся в «Матросской тишине». На коронавирус никого их заболевших не тестировали, пишет РБК. Фонд планирует направить обращения генпрокурору и директору ФСИН. Сейчас в СИЗО Москвы закрыт доступ для адвокатов и правозащитников.

«Уже десятый день у меня температура и кашель. У нас в каждой камере уже по пять-шесть таких заключенных, — рассказывает один из заключенных СИЗО. — Мы не говорим, что у нас именно коронавирус, но суть в том, что помощи никакой нет. Сегодня обещали сделать флюорографию, но сказали, что ничего не могут: дежурный врач только один, и он ничем не может помочь».

Другой заключенный рассказал, что у медиков закончились антибиотики.

Во ФСИН говорят, что никакой вспышки пневмонии нет, передает «Интерфакс», не зарегистрировано даже случаев заболевания ОРВИ среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах Москвы. А «медицинского персонала в достаточном количестве как для оказания стационарной, так и амбулаторно-поликлинической помощи», и есть запас лекарств.

«Я была там позавчера. Обошла всю больницу и камеры общего корпуса. Если бы там была вспышка пневмонии, наверно бы я ее заметила. Арестанты с нами достаточно откровенны, они 12 лет нас знают. Жаловались на что попало, если бы мне кто-нибудь сказал про вспышку пневмонии, я бы хотя бы знала о ней, но мне никто ничего не сказал», — говорит ведущий аналитик УФСИН Москвы Анна Каретникова.

Напомним, что Роспотребнадзор обязал ФСИН проверять всех заболевших с симптомами ОРВИ на коронавирус.