Роман Юнеман: COVID-19 в бывшем СССР

Ситуация следующая: 10 стран из 15 ввели особый правовой режим. Чаще всего это чрезвычайное положение, в трёх случаях — чрезвычайная ситуация, в одном случае — «особый карантинный режим».

В России непонятный «режим самоизоляции» вводят губернаторы в своих регионах. РФ — единственная страна, где вся ответственность переложена на региональные власти, в то время как федеральная власть ограничивается заявлениями.

В Таджикистане до сих пор нет ни одного выявленного случая COVID-19.

Узбекистан — единственная страна, где болезнь официально распространяется, но продолжает действовать повседневный режим.

В Белоруссии и Туркменистане власти отрицают проблему коронавируса.

1. Ввели особые режимы на своей территории:

Литва — режим ЧС с 26 февраля (ноль заражений на момент объявления особого режима).

Латвия — режим ЧП с 13 марта (16 заражений).

Эстония — режим ЧП с 13 марта (27 заражений).

Казахстан — режим ЧП с 16 марта (8 заражений).

Армения — режим ЧП с 16 марта (30 заражений).

Молдавия — режим ЧП с 17 марта (29 заражений).

Грузия — режим ЧП с 21 марта (48 заражений).

Киргизия — режим ЧС с 22 марта (12 заражений).

Украина — режим ЧС с 24 марта (113 заражений).

Азербайджан — режим «особого карантина» с 24 марта (72 заражения).

2. Не вводили особый режим:

Россия — регионы самостоятельно вводят «режим самоизоляции», начиная с 30 марта. В стране 3548 заражений.

Таджикистан — в стране нет ни одного человека, заражённого коронавирусом.

Узбекистан — действует повседневный режим. В стране 173 заражённых.

Белоруссия — президент отрицает проблему, статистика смертей от COVID-19 занижается.

Туркменистан — слово «коронавирус» запрещено, за ношение маски арестовывают, президент рекомендовал лечить все вирусы народным средством — дымом сухой травы гармала.

Источник