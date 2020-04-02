Роман Юнеман: COVID-19 в бывшем СССР

Ситуация следующая: 10 стран из 15 ввели особый правовой режим. Чаще всего это чрезвычайное положение, в трёх случаях — чрезвычайная ситуация, в одном случае — «особый карантинный режим».
В России непонятный «режим самоизоляции» вводят губернаторы в своих регионах. РФ — единственная страна, где вся ответственность переложена на региональные власти, в то время как федеральная власть ограничивается заявлениями.
В Таджикистане до сих пор нет ни одного выявленного случая COVID-19.
Узбекистан — единственная страна, где болезнь официально распространяется, но продолжает действовать повседневный режим.
В Белоруссии и Туркменистане власти отрицают проблему коронавируса.
1. Ввели особые режимы на своей территории:
Литва — режим ЧС с 26 февраля (ноль заражений на момент объявления особого режима).
Латвия — режим ЧП с 13 марта (16 заражений).
Эстония — режим ЧП с 13 марта (27 заражений).
Казахстан — режим ЧП с 16 марта (8 заражений).
Армения — режим ЧП с 16 марта (30 заражений).
Молдавия — режим ЧП с 17 марта (29 заражений).
Грузия — режим ЧП с 21 марта (48 заражений).
Киргизия — режим ЧС с 22 марта (12 заражений).
Украина — режим ЧС с 24 марта (113 заражений).
Азербайджан — режим «особого карантина» с 24 марта (72 заражения).
2. Не вводили особый режим:
Россия — регионы самостоятельно вводят «режим самоизоляции», начиная с 30 марта. В стране 3548 заражений.
Таджикистан — в стране нет ни одного человека, заражённого коронавирусом.
Узбекистан — действует повседневный режим. В стране 173 заражённых.
Белоруссия — президент отрицает проблему, статистика смертей от COVID-19 занижается.
Туркменистан — слово «коронавирус» запрещено, за ношение маски арестовывают, президент рекомендовал лечить все вирусы народным средством — дымом сухой травы гармала.