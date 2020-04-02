Владимир Гельман: Никто не хотел отвечать

Пандемия демонстрирует, что режимы, подобные российскому, более уязвимы по отношению к внешним шокам, нежели демократии и "гегемонные" диктатуры. В демократиях последствия внешних шоков могут (хотя не всегда обязательно должны) привести к смене президентов и правительств, но не к смене режима. В "гегемонных" диктатурах (монархии, однопартийные режимы) риски смены режима из-за последствий внешних шоков не столь велики, особенно если сам шок длится не слишком долго (см. работы Геддес и др. авторов). Российский же режим (и не он один) слишком зависим от уровня массовой поддержки и справедливо опасается, что внешний шок может (хотя не всегда обязательно должен) стать катализатором массового запроса на смену режима. Отсюда стремление переложить ответственность за введение непопулярных мер с президента на правительство и на региональных руководителей. Но сыграть в "cood cop - bad cop" все равно не получится, и стихийная децентрализация "зарегулированного государства" (термин Эллы Панеях) на фоне недостойного правления лишь усугубляет проблемы...

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