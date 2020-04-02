Редакция «Ведомостей» проголосовала за альтернативную кандидатуру главреда

Сотрудники «Ведомостей» на внутреннем голосовании почти единогласно поддержали кандидатуру Анфисы Ворониной как альтернативу назначенному на прошлой неделе руководителем редакции Андрею Шмарову. Однако будущие владельцы его менять не хотят, пишет издание.

Решение назначить Шмарова на должность и.о. главного редактора «Ведомостей» было принято на время переходного периода до завершения сделки Константина Зятькова и Алексея Голубовича и АО «БНМ» по покупке газеты. Однако в редакции назначение не одобрили. По мнению пяти заместителей главного редактора издания, нужно сменить Шмарова, чтобы уберечь газету от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, до которой «остаются считанные дни». Коллектив предлагает своего кандидата — Анфису Воронину.

Однако Зятьков уверен, что Шмаров «высоко ценит предоставленный ему шанс и пытается доказать, что уважает коллектив и стандарты работы издания». Его замена не рассматривается. При этом редакция сможет повлиять на выбор нового главреда на совете директоров после закрытия сделки, то есть через один-два месяца.