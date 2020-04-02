Госдеп США: средства защиты и ИВЛ из России были закуплены

Медицинские товары, включающие средства защиты и аппараты искусственной вентиляции легких, которые были доставлены из России в Нью-Йорк 1 апреля, США, согласно заявлению Госдепа, «согласились закупить у России».

«На прошлой неделе страны «большой двадцатки» договорились работать вместе над победой над коронавирусом, и мы тесно сотрудничаем с этими странами и другими, чтобы обеспечить доставку критически необходимых товаров тем, кто в них нуждается. После телефонных переговоров 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным США согласились закупить необходимые медикаменты, включая ИВЛ и средства индивидуальной защиты», — сообщает представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что медицинские изделия, отправленные в США — это помощь, предложенная Путиным.